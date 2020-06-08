صحة الجزيرة تحذر من ارتفاع حالة الاصابة بكورونا

شددت وزارة الصحة بولاية الجزيرة من تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا بمحلية مدني الكبرى ، وقالت إنه يحتاج لوقفة تستلزم رفع الوعي المجتمعي في بقية المحليات وتعزيز ثقتها في إدارات الشؤون الصحية.

وكشف مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة إيهاب عبد الله التوم؛ في حديثه في المنصة الإعلامية بحسب صحيفة الجريدة، كشف عن تسجيل ” 11″ حالة إصابة جديدة بولاية الجزيرة، ليرتفع عدد الحالات التراكمية الى ” 511″، بجانب ” 92″ حالة وفاة، و ” 187″ حالة شفاء.

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وأردف بأن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحلية مدني الكبرى تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لرفع درجة الوعي المجتمعى .، وذكر نحتاج لتضافر الجهود لتخصيص مراكز إيواء في المحليات”.

وكشف ” إيهاب” عن عقد إجتماع مع وفد الخبراء الصيني عبر الفيديو كونفرس، شاركت فيه وزارات الصحة بعدد من الولايات، ونوقشت من خلاله صعوبات إكتشاف الحالات، وطرق العلاج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)