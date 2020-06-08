سلع منتهية الصلاحية تغزو أسواق الخرطوم

التاريخ: 08-يونيو-2020
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وإشتكى بعض تجار سوق بحري من تكدس السلع الغذائية وفساد بعض الاصناف نتيجة لإستمرار فترة الحظر ومنع التجوال مما انعكس على تجارتهم التي بوسط السوق مقارنة مع محال وسط الاحياء ظلت تعمل بإستمرار ولم تتأثر بغياب الزبائن بسبب الحظر .
صحيفة الجريدة من جانبها كشفت عن دخول كميات من البضائع منتهية الصلاحية الى سوق ٦ بالحاج يوسف ، حيث يتم تفريغ السلع من عبواتها التي بها تاريخ الإنتاجية والصلاحية ويتم بيعها بالكيلو والملوة في ظل غياب الرقابة على السوق الذي ظل يعمل طوال اليوم دون إعتبار لقرار الحظر.
وضبطت إدارة شرطة مباحث التموين أمس عدد “٦٠” ألف جوال سكر ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية بمخزنين جنوبي الخرطوم بمنطقة سوبا وآخر في السوق المحلي.
وأعلنت وزارة الداخلية في تغريدة لها اليوم على “تويتر” أنه تم القبض على المتهم (م.أ.م)، وفتح بلاغ بالرقم ١٢٠ المادة ٨/ ٣ث (حماية مستهلك وطواريء)، بقسم شرطة الأزهري شرق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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