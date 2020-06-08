وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسلم كروت الدعم النقدي لعدد من الجمعيات النسائية

سلم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد مدني الشابك ، لدى لقائه بممثلات لجمعيات نسائية ، على رأسهن القيادية النسائية عوضية محمود كوكو بمكتبه بالوزارة ، سلمهن دفعة أولى من كروت الدعم النقدي، تقدر بـ(250) كرت ، ويحتوي الكرت على دعم نقديّ بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. Advertisements

وقال الوكيل بحسب صحيفة الجريدة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تدابير الوزارة للتخفيف من آثار الحظر الصحي بسبب جائحة كورونا .

واشارت عوضية كوكو الى الأدوار التي تقوم بها الوزارة في دعم النساء العاملات ، وتوفير الحياة الكريمة لهن ولأسرهن، خاصة في ظل الظروف الصحية والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. واكدت الوزارة امتلاكها لخطة طموحة لمعالجة الآثار الاقتصادية لسياسات النظام البائد، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وإنشاء شراكات ذكية مع منظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع الكفاية والرفاه الاجتماعي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)