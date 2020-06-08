كورونا تتسبب في إغلاق مصنع اسمنت عطبرة

التاريخ: 08-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ويأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية والتحوطية لمواجهة فايروس كورونا ومنحت إدارة المصنع اكثر من (800 ) عامل اجازة مدفوعة القيمه اعتبارا من اليوم وحتى السبت القادم. Advertisements وارجع القرار الممهور بتوقيع مدير المصنع وقار احمد لودهي بحسب صحيفة الجريدة، ان ايقاف المصنع لدواعي الصحة والسلامة العامة عقب تسجيل حالات موجبه لفيروس كورونا وسط منسوبي اسمنت عطبرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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