إسترداد اكثر من مليون جنيه من الأموال المنهوبة بكادقلي

تمكنت شرطة ولاية جنوب كردفان امس من استرداد أكثر من مليون وخمسمائة وأربعة وأربعين ألف جنيه من جملة الأموال المبلغ عنها والمقدرة بحوالي 3 مليون و54 ألف جنيه؛ إلي جانب عدد من الأجهزة الكهربائية والتلفونات الذكية والأثاثات المنزلية؛ فضلا عن الملبوسات التي تم نهبها في أحداث كادقلي الأخيرة .

وقال موسى جبر محمود أمين عام الحكومة في تصريح بحسب سونا عقب عرض المعروضات بالقسم الأوسط بكادقلي أنه وجدت بحوزة المجرمين ذخيرة يدوية “قرنيت” ومسيل الدموع؛ كما تم استرداد أبقار منهوبة من محلية أبوكرشولا والريف الشرقي؛ مشيدا بالمجهود التى قامت بها شرطة الولاية بالتعاون مع اللجنة المشتركة في استرداد المسروقات المنهوبة من سوق كادقلي والأحياء المجاورة لها .

وشدد جبر علي ضرورة توحيد الصفوف ومعالجة الخلل الموجود في الولاية؛ والقبض علي الذين تسببوا في إزهاق الأرواح وتقديمهم للعدالة .

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وأعرب جبر عن شكره وتقديره للمواطنين وكل من ساهم بالمعلومات في استرداد المسروقات، كما قدم أمين الحكومة مبلغ نقدي وشهادات تقديرية تحفيزا للقوت التي قامت بتنفيذ المهمة .

من جانبه قال اللواء شرطة حقوقي خالد الحاج احمد صالح مدير شرطة الولاية إن الشرطة ظلت تتابع كل البلاغات؛ مبينا أنه تم تكوين لجنة مشتركة من رجال المباحث والاجهزة الأمنية المختلفة؛ وزيادة قوات التأمين والارتكازات التي كان لها دور كبير في انحسار الجريمة؛ إلي جانب استرداد اكثر من مليون وخمسمائة الف جنيه وعدد من الممتلكات المختلفة؛ مشيداً بتعاون المواطنين مع الشرطة في كشف الجرائم، مشيراً إلي أن بعض الجناة قدموا اعترافات قضائية؛ مناشدا المواطنين بزيادة الوعي والتبليغ الفوري في حالة مشاهدة أفعال تدل على ارتكاب الجرائم؛ كما ناشد اصحاب المحلات التجارية إغلاق محالهم وإنارتها حتي تتمكن القوات من المراقبة الليلية .

وفي ذات الصعيد أشاد العميد شرطة عبدالحفيظ يحيي إدريس مدير شرطة محلية كادقلي بالقوات المرابطة المكونة من شرطة محلية كادقلي وشرطة الولاية والمباحث وكل الأجهزة الأمنية التي ساهمت في إنجاز المهمة معلنا جاهزية الشرطة لتامين المواطنين وممتلكاتهم واضاف قائلاً “الاجهزة الأمنية قابضة علي زمام الأمر مع استمرار التحريات لاسترداد ما تبقي من المسروقات” .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)