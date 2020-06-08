التاريخ: 08-يونيو-2020
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وقالت الوزارة في بيان لها بحسب صحيفة السوداني: ” وزارة العدل إذ تنعية تنعي رمز من رموز العدالة في البلاد, ونموذجاً للنزاهة وحسن الخلق وطيب المعشر, لقد عمل الفقيد وكيلا لوزارة العدل وقدم الكثير للعمل القانوني والعدلي في البلاد”.
شغل الفقيد منصب رئيس الادارة القانونية بجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، كما تولى رئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، قبل أن يعين وكيلاً لوزارة العدل، في يوليو 2015 عقب إعفاء وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر في ذمة الله وكيل وزارة العدل الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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