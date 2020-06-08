عملية أمنية توقف سيناريو “خطير” في لبنان عشية التظاهرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، عن نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية بتفكيك خلايا وشبكات إرهابية كانت تخطط لأعمال دموية خلال التظاهرات والاحتجاجات وسط العاصمة بيروت. وذكرت وكالة ” ليبانون فايلز” اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية خاصة، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت قد فككت الأسبوع الفائت أربع شبكات إرهابية في لبنان.وبحسب المصادر، فإن الهدف الأساسي لهذه الشبكات كان الانخراط في احتجاجات وتحركات السبت الفائت والقيام بأعمال أمنية عدائية تستهدف المواطنين والسعي إلى إشعال الفتنة في البلاد.وأشارت الوكالة أنه تم تفكيك أربع خلايا إرهابية من أصل ست موجودة في البلاد حيث يتم ملاحقة الآخرين. المادة السابقة اليابان تتخلى عن أمريكا في مواجهتها أمام الصين بشأن “هونغ كونغ”

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