اليابان تتخلى عن أمريكا في مواجهتها أمام الصين بشأن “هونغ كونغ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت وسائل إعلام يابانية، يوم الأحد، إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في بيان ينتقد الصين لفرضها قانونا أمنيا جديدا في هونغ كونغ.وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مسؤولين، أن قرار اليابان الحليف الأمني الأكبر لليابان.
وأضافت كيودو، أن زيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضية هونغ كونغ قد تعقد أيضا خطة اليابان لاستقبال الرئيس الصيني كضيف دولة، حيث لم يتم تحديد موعد بعد تأجيل الزيارة وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
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