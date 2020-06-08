الخرطوم تتابع ألفي شخص محجورين بمنازلهم و(90%) من إصابات (كورونا) بالولاية

طالبت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ (كورونا) بولاية الخرطوم، بضرورة دعم وزارة الصحة بالولاية باعتبار أن (90%) من إصابات كورونا موجودة بها.

واطمأنت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الطيب الشيخ اليوم الأحد، على التحسن الذي طرأ على أداء المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والمستشفيات الخاصة في استقبال المرضى غير المصابين بـ(كورونا)، وقال ممثل وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع حالات أكثر من (2) ألف شخص محجورين بمنازلهم.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، بحسب صحيفة الصيحة ترتيبات ما بعد الحظر الصحي، وأمنت على الورشة التي تنظمها اللجنة العليا للطوارئ الصحية الأربعاء المقبل لتحديد الأولويات التي يبدأ بها التدرج في رفع الحظر وأسس التباعد الإجتماعي والضوابط والإرشادات التي يجب إتباعها وتشارك في الورشة كافة الجهات المعنية.

Advertisements

من جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من وزارة البنى التحتية والمواصلات حول الإستعدادات لفصل الخريف، واشتملت على تطهير المصارف وصيانة آبار التصريف وصيانة ونظافة البوابات والمصبات النيلية وتركيب العبارات وتغطية المنهولات وترفيع التروس الواقية من السيول وترفيع الخيران، كما تطرقت الاستعدادات إلى المناطق التي تحتاج لمعالجات آثار الخريف الماضي.

إلى ذلك، وجهت اللجنة بتقديم دعم عيني إضافي للفئات المتأثرة من الحظر الصحي، فيما وقفت على جهود توزيع السلة حيث تم حتى الآن تسليم (330) ألف سلة، ويتواصل العمل بمعدل تسليم (10) آلاف سلة يومياً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)