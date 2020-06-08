والي الخرطوم يصدر قراراً باعفاء وتعيين مديراً لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم

التاريخ: 07-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي قراراً بتعيين ياسر علي عوض مديراً لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم. Advertisements كما أصدر وبحسب صحيفة السوداني قراراً بإعفاء عصام الدين كناوي من منصب مدير هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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