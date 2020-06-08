تمديد الحظر الشامل بولاية كسلا

قررت اللجنة الفنية العليا للتصدي لجائحة كورونا بولاية كسلا في اجتماعها الدوري برئاسة أمين عام حكومة الولاية أرباب محمد الفضل تجديد تمديد حالة الحظر الشامل بالولاية لعشرة أيام أخري بعد انتهاء المدة السابقة مع إبقاء الضوابط الصادرة مسبقا المتعلقة بزمن الحظر ومنع التجمعات وممارسة بعض الانشطة .
وناقشت اللجنة في الاجتماع تقرير الوضع الصحي بالولاية أكدت من خلاله مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف مقرر اللجنة الدكتورة إيمان محمود العوض عدم وجود أي حالات جديدة مسجلة مع وجود حالات اشتباه مشيرة إلي وفاة إحدي حالات الاشتباه .
وأوضحت اللجنة بحسب صحيفة اخر لحظة أن هنالك التزام لابأس به من المواطنين بالاجراءات الصحية
واكد مقرر اللجنة أهمية تكثيف الارشاد ووعي المواطن والمجتمع بالالتزام بالارشادات الصحية بالاضافة إلي التبليغ المبكر عن أي حالة مرضية خاصة كبار السن لتأثرهم بشكل كبير بالفايروس مما ينتج عنه بعض المضاعفات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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