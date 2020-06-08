مدير عام التنمية الإجتماعية بالخرطوم يتفقد دار المايقوما

قام الدكتور بشرى حامد الأمين مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية المكلف بولاية الخرطوم بزيارة تفقدية لدار رعاية الطفل اليتيم بالمايقوما يرافقه الأستاذ كمال البلولة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالوزارة.
وطاف على كافة مرافق الدار والتقى بمدير الدار الأستاذة عوضية رحمة، واستمع الي تقرير مفصل عن الفترة السابقة خلال جائحة كورونا وقف من خلاله علي كافة المشاكل والتحديات التي تواجه سير العمل، واطلع علي المجهودات التي قامت بها منظمة صدقات، وتفقد العنابر واستمع الي الأمهات البديلات،
وأشاد بهن بحسب ( سونا ) شاكرا الجهد الكبير الذي قمن به في رعاية الأطفال، ووعد الأمهات بزيادة رواتبهن وعدم تاخير حقوقهن مثمنا التضحيات التي بذلنها طوال الفترة الماضية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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