أعلن وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، عن مضاعفة الكهرباء من الربط مع إثيوبيا إلى (200) ميقاواط، بعد إكمال الإختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين البلدين التي أتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من (100) ميقاواط إلى (200) ميقاواط في اليوم بنجاح تام يوم السبت الماضي.

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وأشاد الوزير بدور بالمهندسين والفنيين من الجانبين لإنجازهم هذا العمل المتميز والناجح وتقدم الوزير إنابة عن حكومة وشعب السودان بالشكر والتقدير للحكومة الأثيوبية وخاصة د. سيليشي بيكيلي (Seleshi Bekele) وزير المياه والري والطاقة لمتابعته ودعمه القوي والمتواصل في هذا المجال، مما ينعكس على تقوية وتطوير العلاقات الأزلية والراسخة بين البلدين وخدمة ورقي الشعبين الشقيقين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )