قرار بفتح الأسوق الرئيسية في القضارف وإلزام بارتداء (الكمامات)

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لجائحة (كورونا) بولاية القضارف، فتح الأسواق الرئيسية بمدينة القضارف حاضرة الولاية ومحلياتها المختلفة اعتباراً من الخميس المقبل من السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً، والابقاء على أمر الطوارئ وحظر التجوال من السادسة مساءاً إلى السادسة صباحاً.

ووافقت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد اليوم الاحد برئاسة امين عام الحكومة عبد المنعم احمد بلة، وأمنت على فتح الأسواق وتحديد أنشطة للتداول والسماح بالعمل.

وشددت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة على ضرورة تفعيل قوانين الطوارئ الصحية والأوامر المحلية وإلزامية ارتداء (الكمامات) والتباعد المجتمعي بالأسواق لمنع انتشار (كورونا).

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وأمرت بإجراء التسوية الفورية للمخالفين للإجراءات الصحية الوقائية ضد المرض برقابة وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية.

وشددت على إغلاق المعابر، مع استمرارية منع الحركة بين محليات القضارف المختلفة، واستثنت حركة المزارعين والآليات الزراعية وفق تصاريح من جهات الإختصاص.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)