الدولار يعاود الإرتفاع مجدداً بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاود سعر الصرف للعملات الأجنبية الإرتفاع مجددا مطلع الأسبوع عقب التراجع الذي شهده طيلة الأسبوع الماضي بالسوق الموازي. وعزا متعاملون بالسوق الإرتفاع الي قلة العرض وزيادة في الطلب. وقال أحد التجار مفضلا حجب إسمه لـ(الراكوبة) ان سعر الصرف للدولار الأمريكي قفز الي ١٣٩.٥٠ جنيه بيع بدلا من ١٣٦ جنيه، فيما بلغ سعر الشراء ١٣٩ جنيه،وسجل سعر الدرهم الأماراتي ٣٥.٥٠جنيه بيع، و٣٥ جنيه بيع، وقفز سعر اليورو ١٤٠جنيه بيع، و١٣٩شراء، واليورو ١٥٧بيع ، و١٥٦ شراء.

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