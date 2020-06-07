تحالف الشمال والاوسط يختار الارباب لرئاسة الاتحاد

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن تحالف الشمال والاوسط اختار صلاح ليكون مرشحا لرئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم عن دورته المقبلة خلفا لبروف شداد وتفيد متابعات الصحيفة ان التحالف سيعقد مؤتمرا صحافيا عقب نهاية الحظر ليعلن عن برنامجه الانتخابي.

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