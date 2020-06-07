إجتماع بين لجنة السلع الاستراتيجية المدعومة والوكلاء لحل مشكلة الغاز بالقضارف

الخليج 365 : انعقد ببلدية القضارف أمس “السبت” الاجتماع المشترك بين لجنة اﻻشراف على السلع اﻻسترتيحية المدعومة بالبلدية برئاسة عثمان عبدالله رئيس اللجنة مع وكلاء شركات الغاز بالقضارف . وتم التباحث حول اوجه التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية تسهم في توفير الغاز للمواطن بصورة مرضية وعادلة و امن الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك لوضع المعالجات اللازمة للمشاكل والمعوقات التي تواجه الوكلاء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالوﻻية لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن ودعا اﻻجتماع الى اعادة تفعيل دور مكتب الرقابة بالمركز والعمل لزيادة حصة بلدية القضارف من الغاز كما امن على اهمية الرقابة المستمرة للسلعة المدعومة .

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