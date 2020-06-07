مُعارِض إماراتي بارز يفتح “الملف الأسود” لـِ”دحلان” ويفضح عمليات غسيل الأموال ل “بن زايد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الناشط الإماراتي المعارض عبدالله الطويل جانباً من “الملف الأسود” للقيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان وكيف كسب ثقته ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وعينه مستشاراً أمنياً له، وكيف استفادت الحكومة الإماراتية من بعض خدماته .وقال “الطويل” في سلسلة تغريدات نشرها بحسابه في “تويتر” إن “دحلان” يدير امبراطورية لغسيل الأموال في جمهورية الجبل الأسود الذي أصبح اسمها الحالي “مونتينيغرو”.وقال إنّ “دحلان” تمكن من تهريب كميات كبيرة من أموال المانحين التي كان مقرراً أن تصل الى الشعب الفلسطيني إضافة الى نجاحه في نهب كميات كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية، فضلاً عن عمليات غسيل أموال يقوم بها لصالح محمد بن زايد .

وذكر أن محمد دحلان عقد صفقات سلاح بمئات المليارات من الدولارات مع صربيا و بيعت في منطقة الشرق الأوسط ووزعت على حلفاء الامارات في المنطقة.

وحصل دحلان عام 2010 على جنسية الجبل الأسود ” مونتينيغرو” بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء هناك ميلو دجوكانوفيك والذي زار الإمارات عام 2013 والتقى محمد بن زايد.وفقاً لما كشفه “الطويل”