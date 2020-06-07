اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مفاجأة بشأن خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - الكهرباء

الخليج 365 :

كشف وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم عن مضاعفة الكهرباء من الربط مع اثيوبيا الى (200) ميقاواط بعد اكمال الإختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا التي أتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من (100) ميقاواط الى (200) ميقاواط في اليوم بنجاح تام يوم السبت الموافق 6 يونيو 2020م.
وأشاد الوزير بالمهندسين والفنيين من الجانبين لانجازهم هذا العمل المتميز والناجح. وتقدم وزير الطاقة والتعدين السوداني إنابة عن حكومة وشعب السودان بالشكر والتقدير للحكومة الأثيوبية و خاصة الدكتور/ (Seleshi Bekele) وزير المياه والري والطاقة لمتابعته ودعمه القوي والمتواصل في هذا المجال مما ينعكس على تقوية وتطوير العلاقات الأزلية و الراسخة بين البلدين وخدمة ورقي الشعبين الشقيقين.

المادة السابقةمطالبات بصيانة قنوات الري غربي المناقل
المقالة القادمةمُعارِض إماراتي بارز يفتح “الملف الأسود” لـِ”دحلان” ويفضح عمليات غسيل الأموال ل “بن زايد”
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة بشأن خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا