مفاجأة بشأن خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا

الخليج 365 :

كشف وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم عن مضاعفة الكهرباء من الربط مع اثيوبيا الى (200) ميقاواط بعد اكمال الإختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا التي أتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من (100) ميقاواط الى (200) ميقاواط في اليوم بنجاح تام يوم السبت الموافق 6 يونيو 2020م.

وأشاد الوزير بالمهندسين والفنيين من الجانبين لانجازهم هذا العمل المتميز والناجح. وتقدم وزير الطاقة والتعدين السوداني إنابة عن حكومة وشعب السودان بالشكر والتقدير للحكومة الأثيوبية و خاصة الدكتور/ (Seleshi Bekele) وزير المياه والري والطاقة لمتابعته ودعمه القوي والمتواصل في هذا المجال مما ينعكس على تقوية وتطوير العلاقات الأزلية و الراسخة بين البلدين وخدمة ورقي الشعبين الشقيقين.