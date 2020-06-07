شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رهن ممثل مزارعي قسم الماطوري غربي المناقل المزارع دفع الله الكاهلي نجاح الموسم الصيفي بصيانة القنوات الرئيسية للري ، وقال ل (لسوداني) “لم تتم ازالة الاطماء والحشائش من القنوات الرئيسة اضافة لعدم حفر ابوعشرينات في كثير من اقسام المشروع من قبل الشركات التي تم التعاقد معها عبر وكالة الري” ، كاشفا عن هشاشة وضعف بعض الجسور والترع الفرعية والرئيسة نتيجة لتجريفها مما ادى لتلف 800 فدان في الموسم الماضي غربي المناقل ، مطالبا ادارة الري بصيانة القنوات الرئيسة والقناطر وابواب التحكم في الترع الفرعية ،و أضاف “حال عدم اجراء تلك الخطوات قد يودي العطش بأقسام الماطوري ومعتوق والجاموسي في مساحة 126 الف فدان” ، مؤكدا خروج مساحة 30% في الموسم الصيفي الماضي بسبب الغرق بجانب خروج مساحة حوالى 15% من الموسم الشتوي بسبب العطش ، مؤكدا ضرورة تعيين محافظ لمشروع الجزيرة لسد الفراغ الاداري الذي يعاني منه المشروع ، مناشدا مجلس الوزراء ووزارة المالية بتوجيه البنك الزراعي بزيادة رفع سقف التمويل تماشيا مع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بجانب ضرورة توجيه إدارة المشروع بزيادة المساحات الزراعية للعروة الصيفية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بصيانة قنوات الري غربي المناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.