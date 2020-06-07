“يجب أن تدفنوا رؤوسكم في التراب”.. رسالة نارية من فتاة ليبية إلى حكام الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت مواطنة ليبية، رسالة نارية إلى حكام الإمارات، متهمةً إياهم بإشعال الحروب والفتن في الدول العربية والعمل على تدميرها.وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المواطنة الليبية التي قالت لـ “سفهاء” أبوظبي: “ألا تشعرون بالخجل والعار؟؟، يجب أن تدفنوا رؤوسكم في التراب”.وأضافت الفتاة الليبية: “أنتم ساهمتم في إشعال الحروب ودمرتم ليبيا واليمن.. وقتلتم الناس.. والله لن ننسى ولن نسامح جرائمكم بحق الشعب الليبي”.رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن اعجابهم برسالة المواطنة الليبية، مؤكدين على أن النظام الإماراتي سعى بكل جهده لتدمير الدول العربية، واشعال الحروب والفتن فيها. المادة السابقة موقع أمريكي: إقتراب تدفق الإستثمارت الدولية على السودان ورفع وشيك للعقوبات المقالة القادمة مطالبات بصيانة قنوات الري غربي المناقل

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