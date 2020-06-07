تراجع إنتاج الخبز بنسبة (75%)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد بعض اصحاب مخابز وموردي دقيق بالخرطوم وبحري ( السوداني) اليوم ( الأحد) عن استمرار مشكلة نقص الدقيق مما انعكس على تراجع عمل المخابز اليومي .

وقال مورد الدقيق بالخرطوم آدم الدومة ل( السوداني) إن هنالك سوء توزيع في الدقيق على المخابز وتراجع في الانتاج المخابز اليومي لنسبة (75%) وطالب الدومة الجهات المختصة بمراجعة ومراقبة مخابز ولاية الخرطوم كافة ٫ وأشار الى أن توقف بعض المخابز في الأطراف ، نتيجة لعدم وصول الدقيق ٫ وأوضح أنه استلم حوالى (58) جوالا من مختلف الشركات،وقال انها لاتكفي فيقوم بتقسيمها ويستهلك حوالى (8) جوالات في اليوم بدلا عن(13) جوالا كما في السابق حتى لاتنفد كمية الدقيق قبل يوم الحصة والتوزيع يوم واحد من كل اسبوع باستثناء يوم الجمعة .

ولفت صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل الى هنالك تراجعا كبيرا في انتاج شركات الدقيق لانعدام القمح المستورد والاعتماد على المحلي ٫ لافتا لتوقف سين من السوق وهنالك تراجع في انتاج سيقا أما ويتا فتعمل بنسبة انتاج ضئيلة مما أدى لتراجع انتاج المخابز اليومي وتزامنا مع زمن الحظر ٫ ووصف دارقيل موقف الخبز بالصعب وعند رفع الحظر ومباشرة المطاعم والاسواق العمل ستتضاعف ازمة الخبز ٫ مشيرا الى أن توزيع دقيق المخابز الاسبوعي بنسبة 40% .