القبض على (4) من أكبر تجار العملة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ألقت السلطات المختصة القبض على (٤) من كبار تجار العملة بالسوق الموازي بالسوق العربي وسط الخرطوم. ووصف أحد المتعاملين فى المجال التجار الذين تم القبض عليهم أنهم من الرؤوس الكبيرة والمؤثرة في تجارة العملة في السوق الموازي، وقال إن عددهم حوالي (٤).

وقال التاجر للانتباهة أون لاين أن السلطات ألقت القبض على هؤلاء التجار بشكل مباشر، وليس من خلال مايعرف بالكشات والتي تنفذ دائما بشكل عام وتكون مستهدفة أيضا السريحة البسطاء والسماسرة، مرجحاً أن يكون القبض عليهم تم بعد عملية رصد ومعلومات من ما سماها مصادر السلطات بالسوق العربي. وفي سياق متصل ظل الدولار محافظا على سعره منذ أمس بواقع (١٣٨) جنيها للشراء و(١٤٠) للبيع.

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