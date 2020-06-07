حريق يقضي على (325) فداناً بمزارع علف الرودس بمشروع سندس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تجدد أمس الأول، اندلاع حرائق بمزارع علف الرودس بمشروع سندس الزراعي، وقضت النيران على أكثر من (325) فداناً تُقدر خسائرُها الأولية بما لا يقل عن (10) ملايين جنيه.
وبحسب مستثمرين بالمشروع، أن المزارع التي تعرضت للحريق عبارة عن مساحات جاهزة للحصاد بإنتاجية حوالي (500) طن علف كانت جاهزة للتصدير.
وأرجع مستثمرون الأسباب الرئيسية لإندلاع النيران إلى جفاف المساحات تماماً نتيجةً لتطبيق سياسة التجفيف التي انتهجتها إدارة مشروع سندس والتي طبقت منذ منتصف شهر مايو الماضي.
ولم يستبعدوا أن يكون الحريق بفعل فاعل نظراً لتكرار الحوادث، وأشاروا إلى أن المساحات تعرضت للحرق عدة مرات من بينها حريق نشب في رمضان الماضي لكن خسائره كانت أقل.
ويذكر أن مزارع الرودس بمشروع سندس الزراعي تعاني اختناقات ري في الفترة الأخيرة، وتتبع إدارة المشروع لوالي ولاية الخرطوم باعتباره رئيس مجلس الإدارة، وقد تكررت الحرائق في فترات سابقة من قبل سكان المناطق المحيطة بسبب آثار المياه المتمثلة في توالد البعوض، ويستأجر المساحات حوالي (20) مستثمراً بمساحات مختلفة، وهناك إشكالات بين الأهالي والمستثمرين وإدارة المشروع ذات صلة بالجوانب القانونية والبيئية، واعتبر مستثمرون أن الإدارة لا تقوم بمهامها على الوجه المطلوب.
وستقوم (الصيحة) لاحقاً بنشر تحقيق شامل حول تكرار الحرائق بمشروع سندس وأزمة الري الخانقة، يتضمن وجهات نظر الأهالي والمستثمرين وإدارة المشروع والجهات ذات الصلة.
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