الخارجية الإيطالية تحدد موقفها من مبادرة مصر بشأن ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعربت وزارة الخارجية الإيطالية عن تأييدها لأي مبادرة من شأنها التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، داعية جميع الأطراف لاستئناف مفاوضات “5+5”. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد: “علمت إيطاليا بالاتفاق الذي أعلن عنه أمس الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي”. مضيفة:لطالما كانت إيطاليا داعمة لأي مبادرة، يمكن قبولها من قبل جميع الأطراف المعنية وفي إطار عملية برلين، لصالح حل سياسي للأزمة الليبية.وتابعت “ولهذه الغاية، تدعو إيطاليا جميع الأطراف المعنية إلى التعهد باستئناف مفاوضات (5+5) بموقف بناء، من أجل تحديد وقف دائم لإطلاق النار بتوجيه من الأمم المتحدة”. سبوتينك المادة السابقة الخارجية البريطانية تنشر مقطع فيديو باللغة العربية يوضح إجراءات السفر إلى البلاد المقالة القادمة حريق يقضي على (325) فداناً بمزارع علف الرودس بمشروع سندس

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