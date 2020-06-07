ترامب: الولايات المتحدة تريد علاقة مفتوحة وبناءة مع الصين ولكن بهذه الشروط

الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحد تريد علاقة مفتوحة وبناءة مع الصين، ولكن ضمن شروط معينة تضمن الدفاع بقوة عن المصالح الوطنية الأمريكية.وجاء في التصريح الذي نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر التويتر، وجاء في التغريدة: ” الرئيس دونالد ترامب: تريد الولايات المتحدة علاقة مفتوحة وبناءة مع الصين، ولكن تحقيق هذه العلاقة يتطلب منا الدفاع بقوة عن مصالحنا الوطنية. الحكومة الصينية مستمرة في انتهاك وعودها لنا ولدول أخرى كثيرة”. سبوتينك

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