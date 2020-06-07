الجبهة الثورية تؤكد على دور تجمع المهنيين الطليعي في الثورة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الجبهة الثورية السودانية، على دور تجمع المهنيين الطليعي في الثورة السودانية، ودعت لضرورة النأي بالتجمع عن الاستقطاب الحزبي، والعمل لضمان حرية واستقلالية عموم العمل النقابي.

وناشدت الجبهة في بيان بتوقيع رئيسها د. الهادي إدريس يحيى اليوم الأحد، جميع مكونات التجمع برص صفوفها والاستمرار كجسم نقابي موحد للإضطلاع بدروها الرائد في حماية الثورة.

وعبر د. الهادي عن إشادة الجبهة بموقف تجمع المهنيين الداعم للسلام، وثمن التصريحات الإيجابية التي أدلت بها قيادات التجمع في المؤتمر الصحفي المنعقد بالخرطوم أمس السبت.

وقال البيان: “إن التصريحات المسؤولة الداعمة لجهود السلام خلقت مناخاً صحياً سيدفع إيجاباً في إنجاح الفترة الانتقالية وفي تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي المستدام”.

ودعا البيان القوى السياسية السودانية ولاسيما الحرية والتغيير لتضامن حقيقي والعمل يداً واحدة وبإرادة حقيقية لإنجاز السلام النهائي استكمالاً للثورة السودانية المجيدة، ولبناء دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية والرفاه.

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