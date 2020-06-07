محمد حسن عربي: ما يحدث ليس تصفية حسابات سياسية بين المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والحزب الشيوعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عشان نكون واضحين هناك منصة حزبية واحدة داخل التجمع

محاولة الاختطاف الحزبي ظهرت مع استبدال ترشيح أمجد فريد بشخص آخر وصمتنا حتى لا نشق الصف

ما يحدث ليس تصفية حسابات سياسية بين المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والحزب الشيوعي

الربط بين ما يحدث في التجمع وترشيحي لمنصب الوالي محاولات إلهاء فقط

ناس (المزرعة) ديل منو وأجندتهم شنو؟

لو رفضت المجموعة الأخرى التوافق فإن في الأرض متسعاً لمن يحاول أن يفرض مشيئته

عتبة أولى

(تجمعان لذات الهدف) ربما تكون هذه هي الصورة المستقبلية لواقع تجمع المهنيين السودانيين. (الأصم ومولانا إسماعيل التاج وطه عثمان) على شاشة التلفزيون القومي يخرجون الهواء الساخن ويرفعون حدة المخاوف من بكرة. المعارك السياسية تحط برحالها في (قاردن سيتي).. هي مترتبات ما بعد اختيار سكرتارية جديدة يقول محدثنا بأنها تمثل تيارا حزبيا واحدا اختطفت التجمع. في حواره مع (اليوم التالي) يقول عضو السكرتارية السابقة وأحد ممثلي التحالف الديمقراطي للمحامين محمد حسن عربي والذي يشغل أيضاً منصب المسؤول الإعلامي في حزب المؤتمر السوداني بأن تفسير ما يحدث الآن بأنه تصفية حسابات صراع بين مكونات سياسية يجافي الحقيقة والواقع ويرفض أن يتم توصيف خطوتهم بأنها غير أخلاقية لأن قمة الأخلاق هي أن تسعى من أجل إنجاز نقابات تعبر عن أهلها ونبتعد بها عن الاختطاف الحزبي.. يصف محمد حسن عربي الربط بين الانشقاقات في التجمع وبين رغبته في شغل منصب الوالي بأنها محاولة للإلهاء واستخدام أسلحة غير أخلاقية.. يؤكد عربي أنهم يضعون في اعتباراتهم تأثيرات انشقاق التجمع على الاستقرار السياسي ويرى أن الحل الوحيد لتجاوز كل ذلك هو تحقيق التوافق ويرفض ادعاء أنه ينفذ أجندة المزرعة ويتهكم متسائلا: (هم منو ناس المزرعة ديل وأجندتهم شنو؟) ويقول أيضاً إنه في حال رفضت المجموعة الأخرى تشكيل مجلس قيادي توافقي يرد ففي الأرض متسع لمن يرغب فى فرض مشيئته.. كل ذلك تتابعونه في إفادات عربي لـ(اليوم التالي)..

هناك اتهام بأن عربي على استعداد لفعل أي شيء من أجل الفوز بمنصب الوالي؟

فى المعارك يتم استخدام جميع أنواع الأسلحة ودا واحد من الأسلحة التي تحاول الإلهاء عن الجانب الموضوعي في الأزمة وربطه بأشخاص. في هذه الأزمة أمثل التحالف الديمقراطي للمحامين وهو أقدم التحالفات السياسية وأكبرها عمرا من حيث الاستمرارية. يضم التحالف الديمقراطي للمحامين عشرة أحزاب ومئات المستقلين حيث يمثل فى لجنته السياسية خمسة مستقلين و10 مناديب للأحزاب وموقف التحالف صدر فى اجتماع رسمي استمر خمس ساعات فى نهار رمضان في النجيلة تحت الشمس حيث ناقش التقرير المقدم من المناديب وكانا تقريرين لأننا لم نتفق على تقرير واحد، وبعد النقاش قرر التحالف بموافقة جميع الحاضرين عدا اثنين القرار المعلن، ولم تكن الجبهة الديمقراطية حاضرة لأنها طلبت تأجيل الاجتماع بسبب عدم وجود تصاريح مرور ولاحقا اعترضت عليه ببيان مع حزبين آخرين وأحد الأعضاء المستقلين باللجنة السياسية.

يقود عمل التحالف لجنة من خمسة أعضاء هم الطيب العباس، سامية الهاشم ، الفاتح حسين ، طه عثمان وشخصي.

أيضا هناك ستة أجسام أعلنت ذات موقف التحالف، وهناك خمسة أجسام لديها رأي أن ما حدث خطأ ينبغي علاجه عبر مبادرات تقدمت بها (ودا هو المجنن بوبي).

ألا يبدو أمر اعتراضكم على عملية انتخابات شاركتم فيها ووقعتم على نتائجها غير أخلاقي؟

يوم 6 مايو دعا مقرر التجمع لاجتماع أجندته (مناقشة تقارير المكاتب. إجازة اللائحة وانتخاب الهياكل الجديدة).

لم تكن هناك تقارير مقدمة للمناقشة. طلبت أنا شخصيا من الاجتماع إلزام المقرر بتقديم خطاب دورة وميزانية ، والسكرتيرين بتقديم تقارير ، وصياغة اللائحة المعدلة للإجازة خلال أسبوع. (الفراكشن) الحزبي اعترض وطلب انتخاب الهياكل الجديدة فورا .

بعد نقاش استمر ساعات تم التصويت على المقترحين وكانت النتيجة تعادلا. بناء على اقتراح توافقى تم الاتفاق على ترحيل الاجندة لاجتماع يوم 10.

فى اجتماع يوم 10 لم تكن هناك تقارير جاهزة عدا تقرير السكرتير القانوني شخصي الضعيف وتقرير مشترك من اثنين من أعضاء سكرتارية الظل التي قادت المقاومة هما حسام محمد الأمين وشخصي.

لم تتم مناقشة التقارير ، ولم تتم إجازة اللائحة بل تمت إجازة لائحة الانتخابات والشروع فورا فيها .

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نقلت كل ذلك للتحالف بما فى ذلك ال 11 صوتا الأول فى الفرز كان ل 6 أشخاص بترتيب واحد .

تقييم التحالف للانتخابات معروف ونحن لا نتمسك هنا بالخروقات اللائحية فحسب إذ لدينا تقييم أن النتيجة النهائية أدت إلى سيطرة حزبية نحن ضدها.

صعودك إلى مؤسسات التجمع كان من منصة الحزب قبل تحالف المحامين الديمقراطيين؟

فى فبراير 2019م تم اعتقال ممثل التحالف فى التجمع طه عثمان إسحق. بعد مشاورات اختارت اللجنة السياسية للتحالف شخصي لأحل محله، وبعد خروجه من المعتقل قرر التحالف المواصلة لنكون ثلاثة مناديب مثل كل الأجسام.

تحدثتم عن العودة بالتجمع لمرافئ الميلاد وأنتم تعلقونه على حبال المشنقة بتحويله إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية؟

نحن لا نصفي الحسابات السياسية نحن نعمل على استرداده من الاختطاف السياسي.

ألا تبدو عملية حدوث انشقاق بين التجمع والشارع جزءا من حسابات صراعاتكم؟

جزء من حساباتنا بالتأكيد.

ما جرى يفسره البعض بأنه تنفيذ لأجندة الشلة المرتبطة بالمزرعة؟

هم منو ناس المزرعة ديل وأجندتهم شنو؟

أين كانت فكرة الدعوة لقيام النقابات المنتخبة قبل حدوث الصراع؟

موجودة و دا جزء من نقاش اتفتح أصلا داخل التجمع عن مصيره مستقبلا، وعن استعداده لخوض الانتخابات النقابية.

أما كان من الأولى ان تقوم الانتخابات قبل اختيار السكرتارية الجديدة؟

الأولى كان إجازة اللائحة والرؤية السياسية وتقييم التجربة عن طريق مناقشة خطاب الدورة والميزانية وتقارير السكرتيرين.

تحدثتم عن تكوين قيادة تسيير توافقية ماذا لو رفض المنتخبون ذلك؟

في الأرض متسع لمن يرغب في فرض مشيئته.

لأي مدى بإمكانكم تحمل المسؤولية الأخلاقية بالتسبب في شق صف يراه الكثيرون حارس الثورة الأمين؟‎

المسؤولية الأخلاقية هي الحفاظ على استقلالية التجمع ودوره الفاعل وعدم خداع الشعب بتمرير أجندة حزبية تحت نقابة مهنية.