مصادر: وفود مقدمة من خبراء الأمم المتحدة ستصل الخرطوم لمناقشة ترتيبات وصول البعثة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت مصادر صحفية، أن وفودا من الخبراء والمختصين في عمل البعثات الأممية بالأمم المتحدة ستصل السودان لمناقشة ترتيبات وأماكن ومقار البعثة الأممية للسلام التي طلبتها الخرطوم في وقت سابق ووافق عليها مجلس الأمن الدولي مؤخراً والمقرر وصولها البلاد بحلول يناير المقبل بعد مغادرة بعثة اليونميد والتي ينتهي تفويضها بولايات دارفور بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

وفي الأثناء، شرعت الأجهزة المختصة في الخرطوم في نقاش موسع حول بعثة السلام.

وبحسب معلومات (السوداني)، فإن قرار المجلس يحظى بقبول أطراف حكومة الفترة الانتقالية ولا يوجد اي اعتراض عليه.

ويقتصر دور بعثة السلام الأممية على توفير الدعم لمفاوضات السلام والمساعدة في تهيئة المساعدات التنموية عبر مؤتمر للمانحين، تقديم الدعم التقني والمادي والعون في عمليات نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح إلى جانب المساعدة في دعم الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى دعم برامج التنمية المستدامة وتوفير الدعم لعمليات الإحصاء السكاني للانتخابات المذمع إجراؤها نهاية الفترة الانتقالية.