الكشف عن اسباب تأخر صيانة محطة زالنجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المدير العام للشركة السودانية للتوليد الحراري يوسف الطاهر عن ملابسات تأخر صيانة محطة زالنجي للتوليد الحراري بعد تأكده بأن قطع الغيار المطلوبة للصيانة في الطريق للمحطة وأكد في تعميم صحفي ان الامر لم يكن تقاعس من الشركة أو العاملين بل انهم سعوا بكل مجهوداتهم لفحص الوحدات وتحديد قطع الغيار المطلوبة و من ثم إجراء الصيانة . موضحا التفاصيل كما يلي:

– تم ايقاف الوحدة رقم ٥ بمحطة زالنجي يوم ٤ يونيو نتيجة لعطب يحتاج توفير اسبير.

– قامت الشركة السودانية للتوليد الحراري بالبحث والاتصالات اللازمة لتوفير الاسبير.

– تم الحصول على الاسبير صباح السبت ٦ يونيو وتم شحنه لمدينة الأبيض اليوم ومنها لمدينة زالنجي مباشرة.

عليه نتوقع عودة الوحدة للعمل خلال ثلاثة أيام.

كما ان هناك وحدات تحتاج للصبانة وقد تمت عملية الفحص للوحدات بواسطة مقاول وانتهت هذه العملية في ٢٨ رمضان وقدم المقاول تقريره للشروع في عملية الصيانة والتي نعد بأن تتم بأسرع ما يمكن لسد النقص في الكهرباء.

هذا بالاضافة الى سعينا في خطة لإنشاء محطة توليد جديدة بقدرة انتاجية ٥ ميغا واط تم ادراجها ضمن خطتنا للتنمية ٢٠٢٠ ونسعى لتنفيذ ها مع وزارة المالية الاتحادية.

ختاما نعتذر لمواطنينا بمدينة زالنجي عن هذا العطل الفني الطارئ ونشكرهم على حسن تعاونهم ونؤكد لهم بأن قطاع الكهرباء بكافة كوادره الفنية من مهندسين وفنيين وعمال سواعد وطنية تتحلى بروح الوطنية يواصلون عملهم المكثف في كل ربوع السودان دون تمييز لتحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة في بناء الوطن والنهوض به وتأكيد وحدته.