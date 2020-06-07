الحرس الثوري يحرك صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع ويدمر أهداف “العدو” بالكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن تمكن منظومتي “طبس” و”مرصاد” من تدمير الأهداف الجوية بنجاح تام.وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية: “في ثاني أيام مناورات “الولاية 97” المشتركة للدفاع الجوي بين وحدات حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصابت صواريخ أرض جو من طراز “شلمجة” الأهداف الافتراضي للعدو وتم تدميرها بالكامل”.واختبرت منظومة “طبس” الصاروخية متوسطة المدى التابعة لوحدات جو فضاء للحرس الثوري كذلك جاهزيتها خلال المناوارت عبر عملية إطلاق صواريخ نحو الأهداف مما أدى إلى تدمير أهداف العدو الافتراضي.وأكد المتحدث باسم مناورات “الولاية 97” الأميرال سيد محمود موسوي نجاح إطلاق صواريخ شلمجة ومنظومة طبس، موضحا بالقول إن “صناعة واستخدام المعدات والتقنيات المتطورة محليا يدل على ان إيران تستطيع توفير جميع احتياجاتها العسكرية بالاعتماد على القدرات الداخلية”. المادة السابقة في الذكرى الثالثة للأزمة… في الذكرى الثالثة للأزمة… السعودية تجدد عرض شروط عودة العلاقات مع قطر!! المقالة القادمة “بينهم دول إقليمية”… إيران تكشف المشاركين في الهجوم الإرهابي علی البرلمان

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