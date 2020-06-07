شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حدد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، شروط عودة العلاقات “الرباعي العربي” مع قطر.وأكد المعلمي في مداخلة مع قناة “بي بي سي”، أن “عودة العلاقات مع قطر مشروطة باستجابتها للمطالب المشروعة لدول الرباعي العربي، والتي يأتي في مقدمتها إنهاء الوجود العسكري التركي وتخفيض العلاقة مع إيران”.وقال “إذا استجابت قطر لتلك المطالب، فإنه وبرحابة صدر، سيحتضن “الرباعي العربي” قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن يعود إلى مكانه الطبيعي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي”.وفي رد على سؤال: “هل من الممكن أن تستجيب القيادة في قطر لهذه الشروط؟”، أجاب مندوب السعودية، أن “مثلما اتخذت قطر الخطوات التي أدت إلى هذه المطالب، فيمكنها العودة وترفض تلك الخطوات بالطريقة نفسها، وأعتقد أن هذا الأمر ممكن، وهو بيد القيادة القطرية، والمملكة العربية السعودية وشقيقاتها كثيرا ما يعبّرون عن أن المجال مفتوح للتفاهم مع الأخوة القطريين إذا ما نفذوا تلك المطالب على الطبيعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر في الذكرى الثالثة للأزمة… السعودية تجدد عرض شروط عودة العلاقات مع قطر!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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