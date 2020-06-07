حسين الصادق يفاجيء جمهوره في الحظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأ الفنان الشاب حسين الصادق جمهوره بأغنية جديدة بعنوان (صباحات شوقنا بي خيرن) من كلمات الشاعر عماد الدين إبراهيم وألحان صلاح درويش، وقد حظيت الأغنية باستقبال حافل من جمهور الصادق عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث أشاد كثيرون بالأغنية وتمنوا للفنان الشاب المزيد من تقديم الجديد والإبداع. يذكر أن حسين الصادق ظل في حالة تواصل مستمر مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، مشاركا في إحياء المناسبات الوطنية والإجتماعية ومقدما جديده من الأغنيات.

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