السودان في اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول

شارك السودان في الإجتماع الحادي عشر للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC الذي انعقد امس السبت عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور معظم الدول الموقعة على ميثاق التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الـ OPEC لمناقشة كيفية المحافظة على إستقرار قطاع النفط العالمي في ظل تذبذب الأسعار نتيجة لتأثير جائحة وباء الكورونا في مستويات العرض والطلب والإقتصاد العالمي.

وترأس الإجتماع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة بالأضافة لوزير الطاقة الجزائري محمد أركاب بصفته رئيس لمؤتمر الأوبك بالأضافة للسكرتير العام لمنظمة الأوبك حيث قاموا بالقاء كلمات إفتتاحية ثمنوا فيها جهود الدول الموقعة على الميثاق لتنفيذ مخرجات الإجتماع العاشر للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC و الذي أقيم أيضا بتقنية الفيديو كونفرنس يوم 12/4/2020 وشارك فيه السودان أيضا، وأكدوا على ضرورة الإستمرار في التعاون للتغلب على الظروف التي يمر بها الأقتصاد العالمي

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وقد ألقى وزير الطاقة و التعدين المهندس عادل علي إبراهيم كلمة أكد فيها إلتزام السودان بما تم الإتفاق والإجماع عليه لما فيه من مصلحة أكيدة لقطاع النفط العالمي.

وقد ناقش الأجتماع بحسب ( سونا ) الأجندة المتفق عليها وتم التصويت على عدة مخرجات ومن أهمها تمديد فترة العمل بسياسة إنقاص مستويات الإنتاج لشهر إضافي لتشمل شهر يوليو عوضا عن إنتهاء العمل بعدها في شهر يونيو نتيجة لأستمرار إنخفاض الطلب نتيجة لوباء الكورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)