الشبكة والكهرباء تعيقان استئناف العمل بالمصارف

التاريخ: 07-يونيو-2020
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شهد استئناف العمل بالمصارف اليوم الاحد حراكا كبيرا من قبل المواطنين واقبالا على السحب والايداع والتحاويل .رغم مشاكل تذبذب الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر الجازولين لتشغيل المولدات بالمصارف لاستمرار العمل.
واصطف المواطنون أمام عدد من المصارف أملا في إكمال اجراءاتهم.
وبحسب صحيفة السوداني، قال بعض موظفي البنوك “لم يتمكن اي عميل من إكمال اجراءاته بسبب تذبذب الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من البنوك”، فيما برر مسؤولون بأحد البنوك عدم تشغيل المولدات لعدم توفر الجاز.
وكان بنك السودان المركزي وجه رسميا ببدء العمل بجميع البنوك اليوم الاحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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