الشرطة تحتوي مواجهات بين مجموعات وعمال كمائن بالجريف شرق

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من إحتواء توتر محدود بين مواطني منطقة الجريف شرق مع مجموعات من عمال كمائن الطوب بالمنطقة. ولم تورد تقارير رسمية اي خسائر في الأرواح اوالممتلكات حتى الآن.

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ودفعت الشرطة بتعزيزات من العمليات والأطراف للمنطقة بحضور مديد إدارة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء عيسى آدم إسماعيل.

وبحسب صحيفة السوداني، تمت السيطرة على الأوصاع الأمنية بينما انعقدت اجتماعات بين أعيان المنطقة ولجان المقاومة للحيلولة دون تجدد الأحداث.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)