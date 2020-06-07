الدولار يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

سجل الدولار الأمريكي يوم الاحد إرتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه السوداني، مع إفتتاح تعاملات الاسبوع، بالتزامن مع عودة البنوك السودانية للعمل التي كانت مغلقة جزئياً بسبب تداعيات جائحة كورونا.

يوم الأحد 7 يونيو 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 140.00 جنيهاً بينما كان مستقراً في متوسط سعر يبلغ 137 جنيهاً في الفترة الماضية ويرى بعض الخبراء أن زيادة الرواتب في السودان من اسباب إنخفاض قيمة الجنيه السوداني.

Advertisements

وسبق أن وصل الدولار لأعلى لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الموازي حيث سجل الدولار 145.00 جنيهاً.

ويقول الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع في مقال صحفي (من المؤكد ان السيد وزير المالية سوف يسعي لتعويم سعر الصرف في الأيام القادمة أو علي الأكثر الأسابيع القادمة حتى يتم التعويم قبل اجتماع أصدقاء السودان المانحين في يونيو ليحوز علي رضاءهم وتبرعاتهم).

وحذر معتصم من ان زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم وتعويم الجنيه وقال (في غضون شهور وربما أسابيع سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة).

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)