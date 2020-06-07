تعديل مسمى الدفاع الشعبي إلى إدارة الإحتياط

التاريخ: 07-يونيو-2020
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أكدت القوات المسلحة، أنه تم تعديل مسمى قوات الدفاع الشعبي إلى إدارة الإحتياط، بعد أن تم حل هذه الإدارة وأصبحت تتبع لوزارة الدفاع ولا علاقة لها بهيئة الأركان.
وقال توضيح على صفحة القوات المسلحة بـ(فيسبوك) اليوم الأحد، بحسب صحيفة الصيحة ان التعديل جاء ضمن تعديلات كثيرة ومهمة في القوات المسلحة، وأنه ليس أمراً منعزلاً، خاصةً وأن هناك تطوير وتغيير يشهده الجيش في هيكلتها.
وأشار إلى أن للدفاع الشعبي مقرات ومعدات لوجستية وعهد خاصة في العاصمة والولايات ستؤول للوحدة الجديدة.
وكانت وسائل التواصل الإجتماعي تداولت أنباء عن تغيير مسمى قوات الدفاع الشعبي لتكون إدارة احتياط.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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