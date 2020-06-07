الغربال يقترب من مغادرة الدوري الجزائرى

بحسب الصحف الجزائرية فإن مهاجم المريخ السابق والأهلي بوعريريج الحالي محمد عبد الرحمن بات على بعد خطوات من الرحيل من النادي وخوض تجربة احترافية جديدة وتلقى اللاعب عديد الاتصالات من أندية ترغب في خدماته.

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ويرغب النادي الجزائري وفق صحيفة اليوم التالى في تحقيق مكاسب مادية من صفقة انتقال اللاعب الذي بات مرغوبا بشدة وحقق الغربال نجاحاً لافتاً رفقة الأحمر في بطولة زايد للأندية العربية، وتوج بلقب الهداف ، كما توج بلقب هداف مسابقة الدوري السوداني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)