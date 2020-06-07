اتحاد الكرة ينعش خزانة الاتحادات المختلفة

التاريخ: 07-يونيو-2020
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أودع اتحاد الكرة اليوم (الأحد) الدعم المتفق عليه في الحسابات البنكية للاتحادات المحلية والانتقالية، إنفاذاً لقرار سابق لاتحاد الكرة السوداني.
وأكد الدكتور أمين حلمي حسن؛ مدير إدارة الشؤون المالية باتحاد الكرة بحسب صحيفة اليوم التالي تحويل مبلغ “60” ألف جنيه لكل اتحاد محلي ومبلغ “30” ألف جنيه لكل اتحاد انتقالي، من حساب الاتحاد السوداني لكرة القدم في بنك الخرطوم،
وأفاد الدكتور أمين حلمي بأن المبالغ التي أودعت في حسابات الاتحادات اليوم الأحد. من بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بسراج مقاصة التي تتراوح مابين يومين أو ثلاثة يمكن لكل اتحاد البدء في إجراءات السحب من الحساب الخاص به..
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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