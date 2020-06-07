غرب كردفان تتسلم دعم منظمة قلوبال ايد هاند

اشاد والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة كورونا بالولاية بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به منظمة – قلوبال ايد هاند – في تقديم المساعدات الصحية والخدمية .

جاء ذلك لدي تسلمه بالفولة قافلة التدخلات الصحية واصحاح البيئة استجابة لطوارئ جائحة كورونا التي وصلت الولاية اليوم من منظمة – قلوبال ايد هاند – بدعم من صندوق الدعم العام مكتب السودان .

وقال اللواء عبدالله بحسب (سونا) ان القافلة تعتبر دعما ماديا ومعنويا كبيرا لأهل غرب كردفان وستعمل علي تخفيف آثار الجائحة، وقد جاءت في ظرف استثنائي من تاريخ البلاد خاصة وان الولاية تعاني من هشاشة البنية التحتية للصحة في كل المحليات .

واوضح ان مثل هذه المبادرات تستهدف حوجة المواطنين الملحة في ظل التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد، كما تؤكد مدي استجابة منظمات المجتمع المدني لحملات الاستنفار التي وجهتها الدولة لمشاركة جميع الشرائح في عمليات التصدي والحد من الجائحة عبر تضافر الجهود الرسمية والشعبية، وابان ان قلوبال ايد هاند لها أيادي بيضاء علي كل اهل السودان.

هذا وقد اثني الدكتور النذير عبدالمنعم هاشم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية علي الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه منظمة – قلوبال ايد هاند – للمواطنين الأمر الذي يؤكد وقوف المنظمة ودعمها المستمر لتوفير الخدمات التي يحتاجها مواطن الولاية .

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ودعا الي اهمية تكامل وتنسيق الادوار بين المنظمات ووزارة الصحة من اجل تطوير وترقية الاداء الصحي، مبينا ان الولاية دخلت مرحلة الانتشار المجتمعي التي تتطلب المزيد من الجهد مع إلتزام الجميع بالموجهات الصحية والوقائية قائلا “زيادة عدد حالات كورونا دليل علي عدم الالتزام والاستجابة للإشتراطات الصحية”.

الى ذلك اشار المدير العام لمنظمة – قلوبال ايد هاند – اسماعيل هجانة الي ان القافلة الصحية تشمل مراكز حجر وعزل وفحص للمرضي وغرف عمليات ومعدات واجهزة طبية متطورة وتبلغ تكلفتها اكثر من ثمانية وثلاثين مليون جنيهان وابان ان القافلة رافقها عدد من الكوادر الطبية والكوادر المساعدة الي الولاية .

من جانبه اكد مفوض العون الانساني بالولاية الجيلي الهادي احمد الحبيب دعم المفوضية لكل منظمات المجتمع المدني لتوظيف قدراتها وامكاناتها لخدمة المجتمع، واعدا بتسهيل كافة إجراءات المنظمات بغرب كردفان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)