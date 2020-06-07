التاريخ: 07-يونيو-2020
0 مشاهدة
وقف الوفد الطبى الصيني بمعية وزارة الصحة الاتحادية على المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 للحالات البسيطة والمتوسطة بأرض المعسكرات بسوبا، والذي أختير لتقليل الضغط على المستشفيات الكبيرة عن طريق عزل الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وتحويل الحالات الحرجة لمراكز العزل الكبيرة.
وقال مدير قسم العلاقات الثنائية بالادارة العامة للصحة العالمية بالصحة الاتحادية د. أمجد عبد المجيد، بحسب ( سونا ) ان زيارة الوفد الصيني لارض المعسكرات جاءت بهدف الاطلاع على الموقع وتقييمه وابداء الملاحظات وتقديم المقترحات ونقل التجربة الصينية في مجال بناء المستشفيات الميدانية، واضاف ان تجهيز المعسكر يجري بالتعاون مع منظمة اطباء بلا حدود الاسبانية ومنظمة الصليب الاحمر. وكشف مقاول المشروع مهندس سامي صلاح، ان المستشفي يحوي 54 غرفة مجهزة بكافة الإحتياجات، مضيفا ان بعض الغرف سعة 4 افراد واخرى 8 افراد ، وأكد على ان العمل سينتهي خلال أيام.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد الصيني يتفقد المستشفى الميداني لمرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.