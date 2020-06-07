حكومة الخرطوم تطلب دعما من المركز لمجابهة كورونا

التاريخ: 07-يونيو-2020
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في سابقة نادرة طالبت حكومة الخرطوم بدعم من الحكومة الاتحادية لمحابهة جائحة كورونا وبرر الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ بحسب صحيفة اخر لحظة الخطوة لجهة ان 90% من إصابات كورونا بالبلاد موجودة بالولاية.
وقال ممثل وزارة الصحة بولاية الخرطوم خلال اجتماع الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا بالولاية ان الوزارة تتابع حالات أكثر من (2) ألف شخص محجورين بمنازلهم كما ناقشت اللجنة في اجتماعها ترتيبات ما بعد الحظر الصحي
وأمنت على الورشة التي تنظمها اللجنة العليا للطوارئ الصحية الاربعاء المقبل لتحديد الاولويات التي يبدأ بها التدرج في رفع الحظر وأسس التباعد الاجتماعي والضوابط والارشادات التي يجب إتباعها وتشارك في الورشة كافة الجهات المعنية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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