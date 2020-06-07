توقعات بعودة محطة زالنجي للعمل خلال ثلاثة أيام

أوضح المهندس يوسف الطاهر؛ المدير العام للشركة السودانية للتوليد الحراري – في تعميم صحفي عن ملابسات تأخر صيانة محطة زالنجي للتوليد الحراري؛ بعد تأكده بأن قطع الغيار المطلوبة للصيانة في الطريق للمحطة، وأوضح وفق صحيفة اليوم التالى بأن الأمر لم يكن تقاعساً من الشركة أو العاملين؛ بل إنهم سعوا بكل مجهوداتهم لفحص الوحدات وتحديد قطع الغيار المطلوبة و من ثم إجراء الصيانة، موضحاً التفاصيل كما يلي:

تم إيقاف الوحدة رقم ٥ بمحطة زالنجي يوم ٤ يونيو نتيجة لعطب يحتاج توفير اسبير. قامت الشركة السودانية للتوليد الحراري بالبحث والاتصالات اللازمة لتوفير الاسبير.

– تم الحصول على الاسبير صباح السبت ٦ يونيو، وتم شحنه لمدينة الأبيض اليوم ومنها لمدينة زالنجي مباشرة عليه نتوقع عودة الوحدة للعمل خلال ثلاثة أيام كما أن هناك وحدات تحتاج للصيانة، وقد تمت عملية الفحص للوحدات بواسطة مقاول، وانتهت هذه العملية في ٢٨ رمضان، وقدم المقاول تقريره للشروع في عملية الصيانة والتي نعد بأن تتم بأسرع ما يمكن لسد النقص في الكهرباء.

هذا بالإضافة الى سعينا في خطة لإنشاء محطة توليد جديدة بقدرة إنتاجية ٥ ميغاواط تم إدراجها ضمن خطتنا للتنمية ٢٠٢٠ ونسعى لتنفيذ ها مع وزارة المالية الاتحادية.

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ختاماً نعتذر لمواطنينا بمدينة زالنجي عن هذا العطل الفني الطارئ، ونشكرهم على حسن تعاونهم، ونؤكد لهم بأن قطاع الكهرباء بكافة كوادره الفنية من مهندسين وفنيين وعمال وسواعد وطنية تتحلى بروح الوطنية يواصلون عملهم المكثف في كل ربوع السودان دون تمييز لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في بناء الوطن والنهوض به وتأكيد وحدته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)