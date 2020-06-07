المباحث الفدرالية توقف المتهم الأول في حادثة مقتل ضابط شرطة

أعلن المركز الصحفي للشرطة، اليوم، أن المباحث الفدرالية أوقفت المتهم الأول في حادثة مقتل الملازم أول شرطة محمد المصطفى بشمال كردفان.
وافاد المكتب الصحفي بحسب صحيفة السوداني أن العملية تمت بواسطة اتيام من المباحث،
حيث تم تحديد أفراد العصابة والتي يتزعمها شخص يطلق عليه (الهارب).
وكان الملازم أول محمد المصطفى لقى مصرعه بطريق بارا، رفقة سائق عربة، بعد إطلاق النار عليه على يد مجموعة من عصابات النهب المسلح مما أسفر عن مقتل الضابط ونهب مايزيد عن مليار جنيه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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