إبادة (2)طن من السلع الغذائية والكريمات بنيالا

أبادت إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بجنوب دارفور (٢) طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية خلال اسبوع واحد وقال مدير إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بوزارة المالية د. محمدين سليمان في تصريحات صحفية، اليوم، بحسب صحيفة السوداني أن السلع التي تم ضبطها (٧٠%)منها مواد غذائية و(٣٠%)كريمات وعطور. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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