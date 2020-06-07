الثورية تشيد بموقف تجمع المهنيين الداعم للسلام

أشادت الجبهة الثورية السودانية بموقف تجمع المهنيين الداعم للسلام، وتثمن عاليا التصريحات الإيجابية التي ادلت بها قيادات التجمع في المؤتمر الصحفي المنعقد في الخرطوم أمس السبت السادس من يونيو الجاري.

وأكدت الجبهة الثورية فى بيان صحفى أصدرته اليوم أن التصريحات المسؤولة الداعمة لجهود السلام خلقت مناخا صحيا سيدفع إيجابا في إنجاح الفترة الانتقالية و في تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي المستدام.

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كما أكدت الجبهة الثورية علي دور تجمع المهنيين الطليعي في الثورة السودانية، وتدعو الي ضرورة النأي بالتجمع من الاستقطاب الحزبي والعمل لضمان حرية واستقلالية عموم العمل النقابي.

وناشدت الجبهة جميع مكونات التجمع برص صفوفها والإستمرار كجسم نقابى موحد للاضطلاع بدروها الرائد فى حماية الثورة.

وقال التجمع فى بيانه “ننتهز هذه السانحة لندعو القوي السياسية السودانية ولاسيما الحرية والتغيير لتضامن حقيقي والعمل يداً واحدة وبإرادة حقيقية لإنجاز السلام النهائي إستكمالا للثورة السودانية المجيدة ولبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والرفاه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)