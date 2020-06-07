حملة لتطهير وتعقيم أسواق التعدين التقليدي

دشنت إدارة السلامة والبيئة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية وبالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولجان المقاومة ولجان المعدنيين بمحلية دلقو والمبادرة الموحدة للتصدي لجائحة كورونا بالولاية دشنت حملة تطهير وتعقيم أسواق التعدين التقليدي بالولاية الشمالية.

واكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالشمالية المهندس معتصم اسحاق يوسف بحسب ( سونا ) ان الحملة تأتي في إطار جهود الشركة وتعاونها مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة لمجابهة فيروس جائحة كورونا مشيرا الي ان برنامج الحملة يشتمل علي تطهير وتعقيم أسواق التعدين وعمل بوابات ونقاط ارتكاز صحية بالاسواق لتعقيم العربات والمعدنيين بجانب تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للكادر الطبي والمعدنيين خاصة فيمايلي التباعد الاجتماعي فضلا عن حملات اصحاح البيئة وتفعيل دور الاسعاف باسواق التعدين

Advertisements

وذلك من اجل الحفاظ علي صحة وسلامة المعدنيين ومنع دخول المرض لمناطق التعدين واستمرار الانتاج مناشدا المعدنيين والعاملين في قطاع التعدين بضرورة الالتزام بالارشادات الصحية الصادرة من وزارتي الصحة الاتحادية والولائية والتقيد التام بقرارات وموجهات اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بالولاية ومنع دخول أي شخص قادم من خارج الولاية يرغب في التعدين بالولاية في هذه الفترة لحين انتهاء جائحة كورونا وذلك من اجل حمايتهم وسلامتهم وصحتهم في المقام الأول وحتي لا تتوقف مسيرة العمل والانتاج بمناطق التعدين.

واشاد المهندس معتصم اسحاق يوسف خضر بجهود حكومة الولاية الشمالية ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولجان المقاومة ولجان المعدنيين بمحلية دلقو والمبادرة الموحدة لمجابهة الجائحة وجمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية وادارة شرطة الدفاع المدني وشركات التعدين العاملة في الولاية الذين ساهموا وتعاونوا مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتنفيذ حملة تطهير وتعقيم أسواق التعدين التقليدي بالولاية الشمالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )