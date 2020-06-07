تحالف نهضة السودان يطرح مبادرة الوفاق الوطني على الحرية والتغيير

التاريخ: 07-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكد حزب التحرير والعدالة القومية أن تحالف نهضة السودان الذي ينتمي إليه الحزب، قام بطرح مبادرة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أنها وجدت القبول عند الكثير من القوى السياسية، وأنهم في انتظار رد قوى إعلان الحرية والتغيير حولها، لافتاً إلى تجديد الدعوة للجميع وبأن حل مشكلات البلاد أزماتها يكمن في التوافق حول مشروع وطني. وأوضح الأمين السياسي للحزب عيسى مصطفى في بيان للحزب بحسب صحيفة السوداني، اليوم الأحد، أن الساحة السياسية تشهد توترات واستقطابات حادة في ظل تعنت وغياب الرؤية للحاكمين ومتصدري المشهد، مشدداً على قوى إعلان الحرية والتغيير تغليب مصلحة الوطن والجلوس مع القوى السياسية ومشاركتهم في الهم الوطني والبحث عن حلول للتحديات الماثلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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