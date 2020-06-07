الهلال يُعيد قيد الثلاثي

الخليج 365 : توصل نادي الهلال لاتفاق مع الثلاثي اطهر الطاهر ونزار حامد وموفق صديق بغرض اعادة قيدهم لكشوفات الفريق خلال الفترة المقبلة ويتوقع أن يتسلم اللاعبين بقية حقوقهم بطرف النادي خلال الساعات المقبلة.

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